Zeytinburnu'nda sahte ambalaj operasyonu: 2 gözaltı

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Zeytinburnu'nda matbaaya sahte ambalaj operasyonu: 2 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde düzenlenen sahte ambalaj operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. İşyerinde yapılan aramda çeşitli markalara ait 2 milyon sigara kutusu, farklı markalara ait 137 bin 500 çeşitli çorap etiketi, 12 bin ilaç kutusu, 8 bin kulaklık kutusunun yanı sıra sigara ambalaj basımında kullanılan 3 baskı kalıbı ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Zeytinburnu'nda 'baskı tesisi' olarak faaliyet gösteren bir matbaada çeşitli marka sigaraların kaçak üretimi yapıldığını belirleyen polis, imal edilen sahte sigara kutularının içerisinin doldurularak piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

2 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet ekiplerince yürütülen çalışma çerçevesinde matbaaya bugün operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, işyerindeki aramalarda ise çeşitli markalara ait 2 milyon sahte sigara kutusu, farklı markalara ait 137 bin 500 çeşitli çorap etiketi, 12 bin ilaç kutusu, 8 bin kulaklık kutusunun yanı sıra sigara ambalaj basımında kullanılan 3 baskı kalıbı ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Öte yandan operasyon sırasında bazı baskı makinelerinin çalışır halde olması dikkat çekerken, ele geçirilen suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi. Diğer taraftan işyerine yapılan baskında yakalanan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.