Zeytinburnu'nda Silahlı Saldırı: 8 Tutuklama - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Silahlı Saldırı: 8 Tutuklama

Zeytinburnu\'nda Silahlı Saldırı: 8 Tutuklama
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Zeytinburnu'nda bir restoranda gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili 8 kişi tutuklandı.

İstanbul Zeytinburnu'nda bir restoran düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı. Olaya dahil oldukları ve şüphelilerin saklanmasına yardımcı oldukları belirlenen 6 kişi daha düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Olay, 12 Ağustos'ta Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana gelmişti. Restorana gelen şahıs, bir süre sonra silahını çıkararak iş yeri yetkilisi B.T.'ye (48) ateş açmış ve B.T. ve işyerinde müşteri olarak bulunan K.Ç. (56) yaralanmıştı. 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçmaya çalışan 2 şüpheli ise polisin tarafından takibe alınmış ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanmıştı. Yakalanan şüpheliler emniyet sorgularının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı genişleterek çalışma yaptı. Olaya dahil olan ve şüphelilerin saklanmasına yardımcı olduğu belirlenen toplam 6 şahıs daha bugün gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Öte yandan, silahlı saldırı anına ve şüphelilerin yakalandığı anlara ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Zeytinburnu, 3. Sayfa, Güvenlik, İstanbul, Gözaltı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda Silahlı Saldırı: 8 Tutuklama - Son Dakika

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