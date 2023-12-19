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Zeytinburnu'nda Yaya Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Yaya Kazada Hayatını Kaybetti

Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis, kaçan araç sürücülerini yakalamak için çalışma başlattı.

Zeytinburnu\'nda Yaya Kazada Hayatını Kaybetti
19.12.2023 - 00:02,
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Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, iki otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, kaza sonrası kaçan araç sürücülerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Zeytinburnu Adnan Menderes Vatan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen 46 yaşındaki Ahmet Duymaz'a, Fatih istikametine seyir halindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Duymaz'a aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil daha çarptı. Feci şekilde yaralanan Ahmet Duymaz yaklaşık 100 metre sürüklenirken, yayaya çarpan araçlar olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Ahmet Duymaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin de incelemelerini tamamlamasının ardından, hayatını kaybeden Ahmet Duymaz'ın cenazesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Polis, kazaya karışan otomobil sürücülerini tespit etmek için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Adnan Menderes, Zeytinburnu, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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