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Zifiri karanlıkta kamyonetin altında kalıp hayatını kaybetti - Son Dakika
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Zifiri karanlıkta kamyonetin altında kalıp hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kapalı kasa kamyonetin çarptığı yaya olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitiren 56 yaşındaki Hasan Aslan'ın aklen malul olduğu bildirildi. Kaza; gece saatlerinde Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Seydi Çiftçi'nin kullandığı 07 BDN 926 plakalı kapalı kasa kamyonet, yolda yaya olarak gitmekte olan 56 yaşındaki Hasan Aslan'a çarptı. Hasan Aslan çarpmanın şiddetiyle 15-20 metre ileriye fırlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Aklen malul olduğu bildirilen Hasan Aslan'ın başta Doğu Garajı çevresi ve Sanayi girişindeki trafik ışıkları olmak üzere Manavgat'ın ana caddelerinde vatandaşların yaptıkları yardımla hayatını devam ettirdiği bildirildi. Hasan Aslan'ın cenazesi Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Zifiri karanlıkta kamyonetin altında kalıp hayatını kaybetti
01.01.2024 - 16:37,
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Zifiri karanlıkta kamyonetin altında kalıp hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kapalı kasa kamyonetin çarptığı yaya olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitiren 56 yaşındaki Hasan Aslan'ın aklen malul olduğu bildirildi.

Kaza; gece saatlerinde Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Seydi Çiftçi'nin kullandığı 07 BDN 926 plakalı kapalı kasa kamyonet, yolda yaya olarak gitmekte olan 56 yaşındaki Hasan Aslan'a çarptı. Hasan Aslan çarpmanın şiddetiyle 15-20 metre ileriye fırlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aklen malul olduğu bildirilen Hasan Aslan'ın başta Doğu Garajı çevresi ve Sanayi girişindeki trafik ışıkları olmak üzere Manavgat'ın ana caddelerinde vatandaşların yaptıkları yardımla hayatını devam ettirdiği bildirildi. Hasan Aslan'ın cenazesi Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA
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Hasan Aslan, Manavgat, Antalya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zifiri karanlıkta kamyonetin altında kalıp hayatını kaybetti - Son Dakika


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