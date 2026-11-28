Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı'nda yamaçtan kopan dev kayalar yola yuvarlanarak çift şeritli yolu ulaşıma kapattı. Olay sırasında yolda araç bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Gümüşhane- Trabzon karayolunun Köstere mevkii Zigana Dağı Geçidi güzergahında yamaçtan kopan devasa kayalar yola düştü. Tehlikeli madde taşıyan ve Yeni Zigana Tüneli'ni kullanması yasak olan tonajlı araçların kullandığı eski yolda meydana gelen heyelan nedeniyle çift şeritli yolun Gümüşhane istikameti tamamen trafiğe kapandı. Kapanan şerit nedeniyle trafik akışı karşı şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Olayın yaşandığı sırada bölgede herhangi bir aracın bulunmaması olası bir faciayı önledi.