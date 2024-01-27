Zihinsel engelli oğlu tarafından öldürülen anne toprağa verildi
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 29 yaşındaki zihinsel engelli oğlu tarafından 12 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadın gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay dün saat 18.00 sıralarında kırsal Olukman Mahallesindeki bir çiftlikte meydana geldi. Zihinsel engelli Umut Buraklar, çiftlik evinde annesi Şafiye Buraklar'ı sırtından defalarca bıçakladı.
Şafiye Buraklar, aldığı bıçak darbeleriyle yere düştü.
Umut Buraklar, annesinin cep telefonundan 112'yi arayıp, "Annemi öldürdüm" diyerek ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Şafiye Buraklar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardındanBursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli Umut Buraklar gözaltına alındı.
DEFNEDİLDİ
12 bıçak darbesiyle öldürülen kadının cenazesi aileye teslim edildi. Kadının cenazesi öğle namazına müteakip İnegöl Sarı camiinde kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Mahmudiye mezarlığında toprağa verildi.
Annesini öldüren Umut Buraklar'ın sorgulamada konuşmadığı öğrenildi. Şüpheli sorgulamanın ardından Adliyeye sevk edildi.
Şahıs, Mahkem kararıyla Bursa Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesine sevk edildi.
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