Zile basıp saklandı, kapıyı açan dedesini böyle vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zile basıp saklandı, kapıyı açan dedesini böyle vurdu

Zile basıp saklandı, kapıyı açan dedesini böyle vurdu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde zile basıp saklanan torun, kapıyı açan 74 yaşındaki dedesini koşar adımlarla gelerek tabancayla bacağından vurdu. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

22.02.2024 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde zile basıp saklandıktan sonra kapıyı açan dedesini tabancayla vurarak yaralayan torun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Çay Mahallesi 2115. Sokak'ta meydana geldi. Dedesinin ikamet ettiği adrese giden K.E.K. (17), zile basıp ardından saklandı. Bir süre sonra kapıyı açan 74 yaşındaki M.A.'yı gören K.E.K., koşar adımlarla yanına gittiği dedesini bacağından tabancayla vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı dede, ambulansla kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çevredeki güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerin ardından polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan K.E.K., Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Zile, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zile basıp saklandı, kapıyı açan dedesini böyle vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:02:44. #1.11#
SON DAKİKA: Zile basıp saklandı, kapıyı açan dedesini böyle vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement