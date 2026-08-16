Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
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Antalya-Konya kara yolunda şerit ihlali sonucu meydana gelen kazada 4 Afgan yaralandı.

Antalya- Konya kara yolu Beydiğin Mahallesi'nde şerit ihlali yapan sürücünün kullandığı otomobil karşı şeride geçerek 3 araca çarptı. Zincirleme kazada aynı araçta bulunan 4 Afganistanlı yaralandı.

Kaza, Antalya-Konya D-687 kara yolu Beydiğin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Antalya istikametine seyir halindeki Afganistan uyruklu Abdul R. M.'nin kullandığı 42 MB 8405 plakalı araç, şerit ihlali yaparak karşı yöne geçti. Abdul R. M.'nin kullandığı araç, Antalya'dan Konya istikametine gitmekte olan 44 HY 292, 16 AYE 537 ve 07 BMR 731 plakalı araçlara çarptı.

Aynı araçtaki 4 kişi yaralandı

Kazada sürücü Abdul R. M. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Afganistan uyruklu Gül D. M., Zehra M. ve İdris M. (2) yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gül D. M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Göçmenler, 3. Sayfa, Antalya, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika

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