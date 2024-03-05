Zincirleme kaza sonucu otomobil çocuk parkına uçtu

Zincirleme kazaya karışan otomobil çocuk parkına uçtu
Parkın boş olması olası bir faciayı önledi
BATMAN - Batman'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir araç kontrolden çıkarak bir kafeye ait çocuk parkına düştü. Kaza esnasında parkın boş olması olası bir faciayı önlerken, demir korkulukları kırıp parka düşen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza dün gece saatlerinde Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, harekat halinde olan bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkmasıyla, seyir halinde olan başka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucunda kontrolden çıkan bir araç yol kenarında bulunan bir kafeye ait önce demir korkuluklara çarptı, ardından 3 metre yükseklikten kafenin bahçesinde bulunan çocuk parkına uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 4 kişi ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan 3 araçta da maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
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