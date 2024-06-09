Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 yaralı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı ilçesi Kapalı Pazar yeri mevkiinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.T. yönetiminki 67 SA 155 plakalı Tofaş marka otomobil ile F.D. idaresindeki 67 AED 122 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Tofaş marka otomobil içinde yolcu olarak bulunan B.B yaralandı. Yaralı kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK