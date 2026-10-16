Zonguldak Çatalağzı'nda heyelan sonrası 49 daire tedbir amacıyla tahliye edildi - Son Dakika
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Zonguldak Çatalağzı'nda heyelan sonrası 49 daire tedbir amacıyla tahliye edildi

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Zonguldak Çatalağzı\'nda heyelan sonrası 49 daire tedbir amacıyla tahliye edildi
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı'nda dün akşam 19.30 sıralarında meydana gelen heyelanda istinat duvarı çökerek park halindeki iki aracı toprak altında bıraktı. Tedbir amacıyla 49 daire tahliye edildi; can kaybı yok, AFAD incelemesi sonrası tedbirler değerlendirilecek.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde dün akşam meydana gelen heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. İstinat duvarının çökmesi sonucu iki aracın toprak altında kaldığı bölgede 49 daire tedbir amacıyla tahliye edildi. Heyelan bölgesi dron ile görüntülendi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Çatalağzı beldesi Kuzyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Etkili olan yağışların ardından lojmanlara ait istinat duvarının çökmesiyle toprak, beton ve ağaç parçaları park halindeki iki aracın üzerine yığıldı. Büyük bir gürültüyle meydana gelen heyelanın ardından apartman sakinleri evlerinden çıktı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yaşanabilecek tehlikeye karşı binalarda tahliye işlemi gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde heyelanın meydana geldiği alan dron ile görüntülendi. Görüntülerde çöken istinat duvarı, yamaçtan kopan toprak kütlesi ve heyelanın etkilediği alan yer aldı.

"49 daireyi boşalttık"

Kuzyaka Mahallesi Muhtarı Selçuk Durmuş, heyelanın ardından bölgedeki 49 dairenin tahliye edildiğini belirterek, "Dün akşam saat 19.30 sıralarında heyelan olması sebebiyle vatandaşlarımızın evlerini boşalttık. Can kaybımız yok çok şükür. Bazı arabalarımız heyelan altında kaldı. 7/24 buradayız. Can havliyle evleri boşalttık. Şu an heyelanın arka tarafında 1 daire, ön tarafında 48 daire olmak üzere 49 daireyi boşalttık" dedi.

"Vatandaşlarımız şu anda yakınlarının yanında"

Tahliye edilen vatandaşların yakınlarının yanında kaldığını anlatan Durmuş, "AFAD ekiplerimiz inceleme yapacak. AFAD'ın incelemesi sonrası tedbirimize devam edeceğiz. Şu anda herkes yakınlarında. Herhangi bir ihtiyaç durumunda AFAD ve belediye ekiplerimiz hazır. Bize herhangi bir talep gelirse yerleştireceğiz" diye konuştu.

Bölgede güvenlik önlemleri devam ederken, AFAD ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından alınacak tedbirler değerlendirilecek.

Kaynak: İHA
Doğal AfetlerÇatalağzıZonguldak3. SayfaKilimliGüncelAFADSon Dakika

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