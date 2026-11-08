Zonguldak Çaycuma'da bariyerlere çarpan otomobil takla attı, sürücü ağır yaralandı

Zonguldak Çaycuma'da bariyerlere çarpan otomobil takla attı, sürücü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova mevkiinde otomobilin bariyerlere çarpıp takla atması sonucu sürücü ağır yaralandı. Kimliği belirlenemeyen sürücü, sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CRD 131 plakalı otomobil, Çaycuma istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil, çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan ve henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Ağır yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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