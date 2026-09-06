Zonguldak Devrek'te yakılan lastikler çöpleri tutuşturdu, yangın havadan görüntülendi
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tutuşturulan lastiklerin rüzgarla çevredeki çöpleri tutuşturması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, yoğun duman tabakası dron kamerasıyla görüntülendi.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çevreye yayılan atıkların alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürürken, o anlar havadan görüntülendi.
İddiaya göre, tutuşturulan lastiklerin rüzgarla birlikte çevredeki çöpleri tutuşturması, yangının kısa sürede geniş bir alana yayılmasına yol açtı. İlçe genelinde görüş mesafesini ve gökyüzünü etkisi altına alan yoğun duman tabakası dron kamerasına yansıdı.
Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen Devrek Belediyesi İtfaiye ekipleri, rüzgara rağmen alevlerin daha geniş bir alana sıçramasını önleyerek yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgedeki tedirginlik sona erdi.
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