Zonguldak Havalimanı'nda Şüphelinin Valizinden Silah Çıktı - Son Dakika
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Zonguldak Havalimanı'nda Şüphelinin Valizinden Silah Çıktı

Zonguldak Havalimanı\'nda Şüphelinin Valizinden Silah Çıktı

Zonguldak Havalimanı'nda yapılan incelemede bir şüphelinin valizinde silah bulundu. Şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Ayrıca, Kdz.Ereğli ilçesinde yapılan aramada da birçok silah ele geçirildi. Her iki şüpheli de ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

19.02.2024 11:59
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Zonguldak Havalimanı'nda bir şüphelinin valizinden silah çıktı.

Çaycuma ilçesindeki Zonguldak Havalimanında bir şüphelinin valizinde yapılan incelemede silah yakalandı. Yakalanan şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, Kdz. Ereğli ilçesi Davutlar köyünde havaya ateş açtığı tespit edilen bir şahsın evinde ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; bir adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca namlusu, 4 adet tabanca şarjörü, 34 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Her iki şüpheli de Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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