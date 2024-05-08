Zonguldak\'ın Alaplı ilçesinde tarım aracı devrildi, sürücü hayatını kaybetti

3.Sayfa

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Necati Yiğit yönetimindeki tarım aracı Mollabey- Gümeli karayolunun Karacallı mevkii altında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Necati Yiğit'in olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Necati Yiğit'in cenazesi, Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile Jandarma inceleme başlattı. - ZONGULDAK