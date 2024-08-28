Zonguldak\'ın Alaplı ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Mollabey köyü istikametinde gerçekleşti. M.K. yönetimindeki araç, kavşaktan dönerken karşı yönden gelen S.T. idaresindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK