Zonguldak\'ın Çaycuma ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyünde çıkan örtü yangını korkuya neden oldu.

Olay, ilçeye bağlı Serdaroğlu köyünde meydana geldi. Köyün yüksek kesiminde bulunan bir arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı olay yerine Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, çevre belediyelerden takviye ekip ile Orman Genel Müdürlüğü'nün itfaiye araçları sevk edildi. Olay yerine ayrıca jandarma ekipleri de hareket etti.

Çıkan örtü yangını rüzgarın etkisiyle yaklaşık 20 dönümlük araziyi kaplaması üzerine ekipler tarafından söndürme çalışmaları başlatıldı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası ise bölgede soğutma çalışmalarına geçildi. Çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK