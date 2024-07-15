Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde mazot nedeniyle motosiklet kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle bir motosiklet kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ereğli istikametinden Zonguldak istikametine seyir halinde olan D.K. idaresindeki motosiklet, yola dökülen mazot nedeniyle Şehitler Orman Parkı kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetti ve devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak yaralanan sürücü ve yolcu M.K.'ya ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdi ve ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından yolun kısa bir süreliğine trafiğe kapatıldığı, mazot birikintisinin temizlenmesinin ardından trafik akışının normale döndüğü belirtildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - ZONGULDAK