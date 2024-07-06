Zonguldak\'ın Kozlu ilçesinde anız yangını çıktı

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen anız yangınına ekipler müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre yangın öğlen saatlerinde Kozlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre ormanlık alanda nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahalede ederek söndürdü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK