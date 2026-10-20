Zonguldak Kilimli'de çatıya kiremit taşıyan asansör 3. kattan düşüp 3 kişiyi yaraladı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir evin çatısına kiremit taşınırken halatı kopan yük asansörü 3. kattan yere düştü. Kazada ev sahibi ile birlikte asansörde bulunan 2 işçi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinin Cumayanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin çatısındaki kiremitleri tamir ettirmek isteyen İ.H.P. (70), onarım işi için B.D. (27) ve U.A. (23) isimli iki işçiyi çağırdı. Çalışmalar sırasında binanın dış cephesine kurulu yük asansörü kullanılarak çatıya kiremit taşınmaya başlandı. Ev sahibi ve iki işçinin içerisinde bulunduğu asansör, 3. kat seviyesindeyken halatının kopması sonucu yere çakıldı. Kazada İ.H.P. ile işçiler B.D. ve U.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 23 yaşındaki U.A.'nın vücudunun çeşitli bölgelerinde çok sayıda kırık tespit edildiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Diğer iki yaralının hastanelerdeki tedavileri sürerken, jandarma ekipleri kazanın meydana gelişine ilişkin inceleme başlattı.