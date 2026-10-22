Zonguldak'taki bina faciasında yeni görüntü! Çöken yapı 4 gün önce kameraya yansımış

Zonguldak'taki bina faciasında yeni görüntü! Çöken yapı 4 gün önce kameraya yansımışGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak’ta 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan’ın hayatını kaybettiği bina çökmesinin ardından, yapının yıkılmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, 17 Ekim’de aynı sokaktaki kullanılmayan 2 katlı bir binada meydana gelen kısmi göçüğün ardından çekildi. Görüntülerde 21 Ekim’de çöken 3 katlı binanın da yer aldığı görüldü. 17 Ekim’deki göçüğün ardından yapılan incelemelerde istinat duvarlarında çatlaklar tespit edilmişti.
Zonguldak’ta 1 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. 4 gün önce aynı sokakta kaydedilen görüntülerde, çöken binanın da yer aldığı görüldü.
21 EKİM’DE ÇÖKTÜ
Meşrutiyet Mahallesi’nde 21 Ekim’de saat 17.54 sıralarında çöken 3 katlı betonarme binanın önceki görüntülerine ulaşıldı. Görüntüler, Sütliyen Sokak’ta 17 Ekim’de kullanılmayan 2 katlı bir binada meydana gelen kısmi göçüğün ardından çekildi.
17 EKİM’DEKİ GÖRÜNTÜLERDE YER ALDI
17 Ekim’deki kısmi göçük nedeniyle bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Yapılan incelemelerde istinat duvarlarında çatlaklar tespit edildi. Göçüğün ardından kaydedilen görüntülerde, 21 Ekim’de çöken binanın sol tarafta yer aldığı görüldü.
Kaynak: İHA
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