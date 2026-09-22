Zonguldak'ta 19 yaşındaki gencin cinayet davası ertelendi, sanık Y.C. tutuklu kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta 19 yaşındaki gencin cinayet davası ertelendi, sanık Y.C. tutuklu kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak\'ta 19 yaşındaki gencin cinayet davası ertelendi, sanık Y.C. tutuklu kaldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık Y.C., 19 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesinde takip isteği iddiasının iki yıl önce yaşandığını savundu. Mahkeme meşru müdafaa talebini kabul etmeyip tutukluluğun devamına karar verdi; duruşma 10 Kasım 2026'ya ertelendi.

Zonguldak'ta 19 yaşındaki Celal Can Er'in bıçaklanarak öldürüldüğü cinayetin sanığı Y.C. hakim karşısına çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Ağustos günü gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Zambak Sokak'ta yaşanan olayda eski kız arkadaşına sosyal medyadan takip isteği gönderdiği iddiasıyla aralarında husumet bulunan Celal Can Er ile Y.C. arasında arbede çıktı.

Büyüyen kavgada Y.C., 26 santimetre uzunluğundaki ekmek bıçağıyla Celal Can Er'i ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Er kurtarılamazken zanlı Y.C. polis ekiplerine teslim olduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıkan sanık Y.C., söz konusu "takip isteği gönderme" iddiasının iki yıl önce yaşandığını ifade ederek savunmasında şunları dedi:

"Eskiden tanımadığım biri bana yazmıştı, konuşmuştuk. Celal Can beni arayıp söyleyince durumu ona anlattım hatta konuşmaların ekran görüntülerini de ilettim. 2026 yılına kadar hiçbir sorun yaşamadık. Asker eğlenceme geldiğinde 'iyi ki kız yüzünden arkadaşlığımız bozulmamış' demişti. Bir arkadaşımın arabasına bakmaya gitmiştim dönerken K.M.'yi gördüm muhabbet ettik ben eve gittim. Akşam beni bilmediğim bir numara ısrarla aradı. Celal Can beni çağırıyordu, ısrar etti, evime gelebileceğini falan söyledi. Çok istemesem de taksiyle gittim. Parkta araçtan iniyorken Celal Can bana yumruk attı. Beni arabaya zorla bindirmeye çalıştılar. Celal Can bana bir tane daha vurdu. Yumruk attı hakaret etti. Kendisini yapma etme diye ikna etmeye çalıştım. En son P. beni tuttu. Ben elimle itip kenara geçmeye çalıştım. Etrafımı yuvarlak yapmışlardı. Son 3'üncü darbeyi alınca bıçağı çekip hedef gözetmeden salladım. Karın bölgesi diye hatırlıyorum. Orada bana saldırmaya çalıştılar. Ben uzaklaşmaya çalışırken arkamdan tahta parçaları falan attılar."

Duruşmada yer alan Celal Can Er'in annesi Mehtap Çakmak ise oğlunun kasten öldürüldüğünü söyleyerek, "Öfkeyle oldu hadi neden koluna bacağına değil de kalbine vurup hayattan koparmış. Onu dünyadan koparmak için yapmış. Ağır ceza alsın istiyorum" şeklinde konuştu.

Duruşmada tanıklar da dinlendi. Sanık avukatı, Y.C.'nin eyleminin etrafının sarılması sebebiyle meşru müdafaa sınırları içerisinde yer aldığını dile getirerek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 10 Kasım 2026 tarihine erteledi.

Kaynak: İHA
Zonguldak10 Kasım3. SayfaMahkemeCinayetGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar!
AK Partili Elitaş: Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar AK Partili Elitaş: Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar
Eskişehir’de kamyonetten atlayan kadın taburcu edildi Eşine kesilen ceza 350 bin lira Eskişehir'de kamyonetten atlayan kadın taburcu edildi! Eşine kesilen ceza 350 bin lira
Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı
Dursun Özbek’ten Okan Buruk’a destek Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a destek
Aksaray’da düğün magandalığı cezaevinde bitti Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı Aksaray'da düğün magandalığı cezaevinde bitti! Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı
16:15
Bakan Çiftçi, Manisa’daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Bakan Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
15:53
20 bin kez simüle edildi A Milli Takım’ın kaderi belli oldu
20 bin kez simüle edildi! A Milli Takım'ın kaderi belli oldu
15:43
Sneijder’den şaşırtan karar Ronaldo’dan aldığı formayı da satacak
Sneijder'den şaşırtan karar! Ronaldo'dan aldığı formayı da satacak
15:43
Kurtlar Vadisi’nin ’Ömer Baba’sı adliyede
Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı adliyede
14:59
Manisa’daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
14:33
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 16:23:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta 19 yaşındaki gencin cinayet davası ertelendi, sanık Y.C. tutuklu kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement