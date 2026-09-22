Zonguldak\'ta 19 yaşındaki gencin cinayet davası ertelendi, sanık Y.C. tutuklu kaldı

Zonguldak'ta 19 yaşındaki Celal Can Er'in bıçaklanarak öldürüldüğü cinayetin sanığı Y.C. hakim karşısına çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Ağustos günü gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Zambak Sokak'ta yaşanan olayda eski kız arkadaşına sosyal medyadan takip isteği gönderdiği iddiasıyla aralarında husumet bulunan Celal Can Er ile Y.C. arasında arbede çıktı.

Büyüyen kavgada Y.C., 26 santimetre uzunluğundaki ekmek bıçağıyla Celal Can Er'i ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Er kurtarılamazken zanlı Y.C. polis ekiplerine teslim olduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıkan sanık Y.C., söz konusu "takip isteği gönderme" iddiasının iki yıl önce yaşandığını ifade ederek savunmasında şunları dedi:

"Eskiden tanımadığım biri bana yazmıştı, konuşmuştuk. Celal Can beni arayıp söyleyince durumu ona anlattım hatta konuşmaların ekran görüntülerini de ilettim. 2026 yılına kadar hiçbir sorun yaşamadık. Asker eğlenceme geldiğinde 'iyi ki kız yüzünden arkadaşlığımız bozulmamış' demişti. Bir arkadaşımın arabasına bakmaya gitmiştim dönerken K.M.'yi gördüm muhabbet ettik ben eve gittim. Akşam beni bilmediğim bir numara ısrarla aradı. Celal Can beni çağırıyordu, ısrar etti, evime gelebileceğini falan söyledi. Çok istemesem de taksiyle gittim. Parkta araçtan iniyorken Celal Can bana yumruk attı. Beni arabaya zorla bindirmeye çalıştılar. Celal Can bana bir tane daha vurdu. Yumruk attı hakaret etti. Kendisini yapma etme diye ikna etmeye çalıştım. En son P. beni tuttu. Ben elimle itip kenara geçmeye çalıştım. Etrafımı yuvarlak yapmışlardı. Son 3'üncü darbeyi alınca bıçağı çekip hedef gözetmeden salladım. Karın bölgesi diye hatırlıyorum. Orada bana saldırmaya çalıştılar. Ben uzaklaşmaya çalışırken arkamdan tahta parçaları falan attılar."

Duruşmada yer alan Celal Can Er'in annesi Mehtap Çakmak ise oğlunun kasten öldürüldüğünü söyleyerek, "Öfkeyle oldu hadi neden koluna bacağına değil de kalbine vurup hayattan koparmış. Onu dünyadan koparmak için yapmış. Ağır ceza alsın istiyorum" şeklinde konuştu.

Duruşmada tanıklar da dinlendi. Sanık avukatı, Y.C.'nin eyleminin etrafının sarılması sebebiyle meşru müdafaa sınırları içerisinde yer aldığını dile getirerek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 10 Kasım 2026 tarihine erteledi.