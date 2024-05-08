Zonguldak'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı

Zonguldak\'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yapan 6 yabancı uyruklu yakalandı. Operasyonda ayrıca bir kişi hakkında göçmen kaçakçılığı suçuyla ilgili işlem yapıldı. Yakalanan 6 Afganistan uyruklu şahsa idari para cezası uygulanarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

08.05.2024 11:16
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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yapan 6 yabancı uyruklu yakalanırken 1 kişi hakkında da göçmen kaçakçılığı suçu hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince; Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu A.A, S.A.F, Y.S, A.A.N, Q.S, C.N. isimli şahıslar yapılan operasyonla yakalandı. Düzensiz göçmenlerin barınmalarına imkan sağlayan F.A isimli şahsa "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlandığı öğrenildi. Türkiye'ye Kaçak yollardan giren 6 Afganistan uyruklu şahsa 137 bin 4 TL idari para cezası uygulanarak emniyetteki işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen Kaçakçılığı ve Düzensiz Göçmenlerin men ve takibine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği önemle belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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