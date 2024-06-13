Zonguldak'ta 7 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

3.Sayfa

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ailesi ile denize giren 7 yaşındaki çocuk boğuldu.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Karadeniz Ereğli- Alaplı karayolu plajlar mevkiinde meydana geldi. Ailesi ile serinlemek için denize giren 7 yaşındaki Y.K., bir süre sonra ailesinin yanından uzaklaşarak suda kayboldu.

Durumu fark eden diğer vatandaşlar Y.K. çığlık içinde sudan çıkartarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - ZONGULDAK