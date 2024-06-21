Zonguldak\'ta Anız Yangınına Ekipler Müdahale Etti

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Zonguldak'ta çıkan anız yangınına ekipler müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesi kavaklık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre ormanlık alanda nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK