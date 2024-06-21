Zonguldak'ta Anız Yangınına Ekipler Müdahale Etti - Son Dakika
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Zonguldak'ta Anız Yangınına Ekipler Müdahale Etti

Zonguldak\'ta Anız Yangınına Ekipler Müdahale Etti

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen anız yangınına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

21.06.2024 18:52
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Zonguldak'ta çıkan anız yangınına ekipler müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesi kavaklık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre ormanlık alanda nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, İtfaiye, Kozlu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Anız Yangınına Ekipler Müdahale Etti - Son Dakika

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