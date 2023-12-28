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Zonguldak'ta antrenör bıçakla yaralanan sanık ikinci kez hakim karşısında - Son Dakika
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Zonguldak'ta antrenör bıçakla yaralanan sanık ikinci kez hakim karşısında

Zonguldak'ta bir antrenörü bıçakla yaralayan tutuklu sanık, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Olayda eski sevgilisi olduğu iddia edilen antrenörün lastiklerini kesen ve onu bıçaklayan sanık hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Duruşmada antrenör, ölüm tehditleri aldığını ve daha önce sanık hakkında uzaklaştırma kararı aldığını belirtti. Sanık ise aldatıldığını öne sürdü.

Zonguldak\'ta antrenör bıçakla yaralanan sanık ikinci kez hakim karşısında
28.12.2023 - 16:19,  Güncelleme: 16:20
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Zonguldak'ta 49 yaşındaki antrenör Buket Y.'yi bıçakla yaralayan tutuklu sanık Murat D. ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Geçen 22 Mayıs tarihinde Kozlu ilçesindeki bir evin otoparkında yaşanan olayda Murat D. eski sevgilisi olduğu iddia edilen antrenör Buket Y.'nin önce otomobilinin lastiklerini bıçakla keserek kullanılamaz hale getirdi. Otoparkta bir süre bekleyen Murat D., aracının yanına gelen Buket Y.'yi de bıçakla yaraladı. Olaydan sonra yakalanarak cezaevine gönderilen sanık hakkında "kadına karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Olaydan sonra Buket Y. de tedavisinin ardından taburcu edildi. Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Murat D. ile Buket Y. ve taraf avukatları katıldı. Buket Y. duruşmada ölüm tehditleri aldığını ve daha önce de sanık hakkında uzaklaştırma kararı aldığını söyledi. Olay günü de aracının yanına gittiğinde Murat D.'yi gördüğünde kaçmaya çalıştığını anlattı. Sanığın kendisini bıçakladığını anlatan Buket Y., "Bıçaklandığımı ve kanı gördüğümü hatırlıyorum. O sırada telefon açıktı. Telefondaki arkadaşıma, 'Beni bıçakladı' dedim" dedi.

Sanık ise kendisinin aldatıldığını öne sürdü. Duruşma ileri tarihe ertelendi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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