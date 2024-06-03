Zonguldak\'ta asansör tamir eden işçi iş kazası geçirdi

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Zonguldak'ta asansör tamir eden A.S. (52) iş kazası geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Çemberci İşhanında meydana geldi. İddiaya göre A.S (52), asansör tamir yaptığı sırada asansörün kayması sonucunda kaza geçirdi. İşçinin eli ve ayağından yaralandığı öğrenildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan A.S.'ye ilk müdahaleyi yaparak ZBEÜ Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK