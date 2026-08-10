Zonguldak\'ta Asayiş Toplantısı

Zonguldak'ta haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve TCSG-86 Bot Komutan Vekili Teğmen Yasin Kirazlı katıldı.

Toplantıda, il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu değerlendirilirken, güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Özellikle yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı deniz ve sahil kesimlerindeki güvenlik tedbirleri ele alındı. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan önlemler ile ilgili birimler tarafından sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.

Kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürüleceği belirtildi.