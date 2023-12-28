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Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatı aranıyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatı aranıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına sebebiyle batan Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve diğer ekipler karadan ve denizden çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak\'ta batan geminin kayıp mürettebatı aranıyor
28.12.2023 - 16:02,  Güncelleme: 16:02
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü fırtına sebebiyle askeri mendireğe çarptıktan bir süre sonra batan Türk Bayraklı Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. İlçede Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, AFAD ekiplerinin yanı sıra diğer ekipler de karadan ve denizden çalışmalarını sürdürüyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gemi kurtarma ve enkaz kaldırma şirketi batık geminin enkazını kaldırma ve kayıp personeli arama çalışmalarına devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatı aranıyor - Son Dakika
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