Zonguldak\'ta batan geminin kayıp mürettebatı aranıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü fırtına sebebiyle askeri mendireğe çarptıktan bir süre sonra batan Türk Bayraklı Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. İlçede Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, AFAD ekiplerinin yanı sıra diğer ekipler de karadan ve denizden çalışmalarını sürdürüyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gemi kurtarma ve enkaz kaldırma şirketi batık geminin enkazını kaldırma ve kayıp personeli arama çalışmalarına devam ediyor. - ZONGULDAK