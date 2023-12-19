 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak'ta batık gemi görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta batık gemi görüntülendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan Kafkametler adlı kuru yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürürken, batık gemi görüntülendi. Arama çalışmaları kıyıdan ve denizden devam ediyor.

19.12.2023 - 13:18,
Abone Ol

Batık Kafkametler gemisi böyle görüntülendi

7 mürettebatın arama çalışmasının devam ettiği Kafkametler gemisinin batığı görüntülendi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan Kafkametler adlı kuru yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürürken, batık gemi görüntülendi.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına sebebiyle askeri mendireğe çarptıktan sonra batan ferro silikon yüklü Türk Bayraklı Kafkametler adlı geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları deva ediyor. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, AFAD ve bölgede görevli diğer ekiplerin kayıp mürettebatı arama çalışmaları hem kıyıdan hem de denizden devam ediyor. Kıyı kesimlerinin yanı sıra liman içi ve dışında aramalar aralıksız sürüyor.

Nene Hatun Gemisi de kayıp mürettebatı arama çalışmalarına katkı sağlarken, batık gemi görüntülendi. Görüntülerde, geminin büyük bir kısmının çamura batık olduğu görülüyor.

Zonguldak\'ta batık gemi görüntülendi
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Zonguldak, Ereğli, Kurtarma, Kaza, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta batık gemi görüntülendi - Son Dakika


14:11
Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını
13:58
Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:34
İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28
GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
13:27
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
12:58
Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50
Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu

Son Dakika
14:11 Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını
13:58 Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:27 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
13:34 İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28 GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
12:58 Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50 Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37 Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 14:31:40. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta batık gemi görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement