Zonguldak'ta Bıçakla Öldürme Cezası Müebbet - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zonguldak'ta Bıçakla Öldürme Cezası Müebbet

Zonguldak\'ta Bıçakla Öldürme Cezası Müebbet

Serkan L., Hacer Alkan'ı öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırıldı, İsmail L. beraat etti.

15.05.2025 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 3 yıl önce Hacer Alkan'ı bıçakla yaralayarak öldüren tutuklu sanık Serkan L.'ye haksız tahrik' ve indirimle verilen 28 yıl 4 ay hapis cezası istinaf mahkemesinden döndü. Yeniden yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Devrek ilçesinde 6 Ağustos 2022'de İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, apartmanda oturan Serkan L.; bir süredir aralarında tartışma yaşadıkları iddia edilen Aydın Alkan'ın eşi Hacer Alkan'a apartman girişinde bıçakla saldırdı. Sesleri duyarak aşağıya inen Aydın Alkan'ı da bıçakla yaralayan Serkan L., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hacer Alkan olay yerinde hayatını kaybetti. Aydın Alkan ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Serkan L. olaydan sonra tutuklanırken azmettirici olduğu ileri sürülen babası İsmail L. ise serbest bırakıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar davasında Serkan L.'ye önce 'haksız tahrik' ve indirimle birlikte 28 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Baba İsmail L. ise beraat etti. Karar üzerine karşı taraf durumu istinaf mahkemesine taşıdı. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi, 1. Ceza Dairesi'nce haksız tahrikin ve İsmail L.'nin olaya etkisinin yeterince değerlendirilmediğini belirterek verilen kararı bozarak yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan sanık, ruhsal sorunlar yaşadığını öne sürerek, "Ağır tahrik altındaydım. Hala psikolojik tedavi görüyorum. Haksız tahrik indiriminin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

Aydın Alkan ise sanıkların ikisinin de cezalandırılmasını istedi. Alkan'ın avukatı da mahkeme heyetine İsmail L.'nin oğlu Serkan L.'ye, "Bu işi ben yaparsam olmaz, sen yaparsan ben sana bakarım" şeklinde sözler söylediğine dair polis tutanağı olduğuna dikkat çekti. Avukat, İsmail L.'nin müvekkiline yönelik küfür ederek tehditler savurduğunu da hatırlattı. Söz konusu durumların azmettirme için somut deliller olduğunu öne sürdü. Başka şehirde yaşadığı gerekçesiyle talimat mahkemesinden SEGBİS ile duruşmaya katılan İsmail L. de suçlamaları reddederek, olayla ilgisinin olmadığını söyledi. Son sözleri sorulan Serkan L., "İkinci bir şans istiyorum. Topluma faydalı olmak istiyorum" dedi.

Yeniden yargılamanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti İsmail L.'ye beraat kararı verdi. Serkan L. hakkında ise Hacer Alkan'a karşı işlediği 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Aydın Alkan'a yönelik 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

zonguldak, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Devrek, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Bıçakla Öldürme Cezası Müebbet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Gazze’deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere’yi mahkemelik etti İsrail'in Gazze'deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere'yi mahkemelik etti
Trump’ın sinyalini verdiği Türkiye’ye F-35 satışı, İsrail’de alarm zilleri çaldırttı Trump'ın sinyalini verdiği Türkiye'ye F-35 satışı, İsrail'de alarm zilleri çaldırttı
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Evden çalışmak isteyenleri kandırdılar Tam 100 milyon liralık vurgun Evden çalışmak isteyenleri kandırdılar! Tam 100 milyon liralık vurgun
Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu şaşırtan teklif Direkt kabul etti TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu şaşırtan teklif! Direkt kabul etti
NATO’dan Yusuf Dikeç’li sürpriz paylaşım NATO'dan Yusuf Dikeç'li sürpriz paylaşım
CHP’li başkanlar arasında otopark kavgası Mikrofonunu kapattırdı CHP'li başkanlar arasında otopark kavgası! Mikrofonunu kapattırdı
Fenerbahçe’ye müjde Jonathan David, Lille’e veda etti Fenerbahçe'ye müjde! Jonathan David, Lille'e veda etti
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı

14:31
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
14:03
Volkan Demirel Süper Lig’in yeni takımına imzayı atıyor
Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
13:21
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
13:01
Silahlar nereye teslim edilecek MSB’den PKK’nın feshine dair ilk açıklama
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama
12:32
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu’na sürpriz Hemen uyarı geldi
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
19:28
İsmail Kartal’dan ’Fenerbahçe’ye geri döner misiniz’ sorusuna cevap
İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap
19:15
Elif Elmas’ın bonservis bedeli cep yaktı
Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı
18:49
İlker Yağcıoğlu, Ali Koç’un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı
İlker Yağcıoğlu, Ali Koç'un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı
18:49
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi İkisinin de nedeni aynı
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı
18:23
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 7 ton bozulmuş peynir imha edildi
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi
18:13
Trabzonsporlu Batista Mendy’den ayrılık açıklaması
Trabzonsporlu Batista Mendy'den ayrılık açıklaması
18:10
MSB özel izin verdi, Kuzey Irak’taki üs bölgesinin kapıları açıldı
MSB özel izin verdi, Kuzey Irak'taki üs bölgesinin kapıları açıldı
18:00
Premier Lig’de korkutan olay: Awoniyi’nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı
Premier Lig'de korkutan olay: Awoniyi'nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 14:41:09. #7.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Bıçakla Öldürme Cezası Müebbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.