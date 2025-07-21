Zonguldak\'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Hamzafakıhlı Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden T.B.'nin babası Y.B.'nin, 5 yıl önce kız arkadaşıyla birlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hamzafakıhlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç. ile T.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.Ç.'nin bıçak darbeleriyle T.B. ağır yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan F.D. de aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan T.B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.D.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

T.B.'nin babası Y.B.'nin, 5 yıl önce yanında bulunan kız arkadaşıyla birlikte uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - ZONGULDAK