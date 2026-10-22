Zonguldak\'ta binanın çökmesi sonucu 1 ölü 1 yaralı var, 3 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ta 3 katlı binanın çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı. Kepçe operatörü, işveren ve mimarın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de meydana gelen olayda, bitişikteki binada yürütülen yıkım çalışması sırasında 3 katlı betonarme bina çöktü. Enkaz altında kalan 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan hayatını kaybederken, kardeşi Kenan Akçaharman (68) yaralı olarak kurtarıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada kepçe operatörü T.Ö., işveren A.K. ve inşaat alanındaki projeyi takip ettiği değerlendirilen mimar F.B. hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan, binanın çökme nedeninin ve olası kusurların belirlenmesi amacıyla başlatılan bilirkişi incelemesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor.