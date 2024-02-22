Zonguldak'ta bir apartmanın merdiven boşluğunda yangın çıktı - Son Dakika
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Zonguldak'ta bir apartmanın merdiven boşluğunda yangın çıktı

Zonguldak\'ta bir apartmanın merdiven boşluğunda yangın çıktı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan bir apartmanın merdiven boşluğunda çıkan yangın, apartman sakinlerine korkulu dakikalar yaşattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında posta kutuları kullanılamaz hale geldi.

22.02.2024 18:44
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangın, apartman sakinlerine korkulu dakikalar yaşattı.

Yangın, Alaplı Yeni Siteler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katındaki merdiven boşluğunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinin karton koydukları merdiven boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartman sakinleri yangına müdahale etmeye çalıştı ama yetersiz kalınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Çıkan yangında posta kutuları yanarak kullanılamaz hale geldi. Apartman çevresinde toplanan vatandaşlar yangını merakla gözlerle izlerken, apartman sakinlerinin yangınla ilgili herhangi bir şikayette bulunmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta bir apartmanın merdiven boşluğunda yangın çıktı - Son Dakika
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