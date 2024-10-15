Zonguldak\'ta Bot Arızası: Vatandaş Kurtarıldı

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Zonguldak'ta denize açıldıktan bir süre sonra lastik botu makine arızası veren vatandaşın imdadına ekipler yetişti.

Alaplı ilçesinde 14 Ekim günü saat 19.45'te denize açılan bir vatandaşın lastik botu makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Olayın ihbar edilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri hızla harekete geçti. Dört Sahil Güvenlik botu tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, saat 21.53'te sürüklenen tekne Alaplı açıklarında tespit edildi. Ekipler tarafından müdahale edilerek vatandaş kurtarıldı.

Zonguldak Valiliği, denize açılan vatandaşların güvenliklerini sağlamak amacıyla çeşitli uyarılarda bulundu. Özellikle deniz araçlarına binenlerin telefonlarının şarjının yeterli seviyede olmasına dikkat etmeleri ve mümkünse taşınabilir batarya (powerbank) bulundurmalarının önemli olduğu vurgulandı. Açıklamada "Acil durumlarda yardım çağrısında bulunmak ve konum paylaşmak hayati önem taşıyor" denildi.

Valilik, bu basit önlemlerin tehlike anında hızlı müdahaleyi kolaylaştırdığını ve can güvenliğini sağladığını belirterek, vatandaşları denizde dikkatli olmaya davet etti. - ZONGULDAK