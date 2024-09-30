Zonguldak\'ta Büyükbaş Hayvana Çarpan Otomobilde 4 Yaralı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kara yoluna çıkan büyükbaş hayvana çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde Perşembe-Çaycuma kara yolunun OSB mevkiinde yaşandı. M. M. otomobiliyle seyir halinde gittiği sırada kara yoluna aniden çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Büyükbaş hayvan çarpmanın etkisiyle telef oldu. Adeta hurda yığınına dönen otomobilde bulunan sürücü M. M., ile araç içinde yolcu olarak bulunan A. M., E. Ş. ve V. Y. yaralandı. Kazanın çevredeki araç şoförleri tarafından görülmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Araç içinde sıkışan yaralılara itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmesinin ardından sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sonrasında ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK