Zonguldak'ta Çekirdek Paketi İçinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Çekirdek Paketi İçinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Zonguldak\'ta Çekirdek Paketi İçinde Uyuşturucu Ele Geçirildi
06.06.2026 13:26
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Alaplı'da yol kenarındaki çekirdek paketinden 20 gram metamfetamin bulundu; şüpheli suçu reddetti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde geçtiğimiz yıl yol kenarına bırakılan çekirdek paketinin içinden uyuşturucu madde çıktı. Paketten çıkan 8 parmak izinden birine ait olan şüpheli, "Arkadaşlarımla çekirdek yiyip paketini çevreye atmıştık. Hayatımda uyuşturucu kullanmadım" şeklinde savunma yaptı.

Olay, 29 Mayıs 2025 tarihinde Alaplı-Akçakoca karayolu Kocaman Tünelleri sahil kesiminde meydana geldi. Bir araçtan inen şahsın yol kenarına şüpheli bir paket bırakarak uzaklaşması ihbariyle bölgede inceleme yapan ekipler, boş çekirdek paketinin içerisine gizlenmiş ve ağzı yakılarak mühürlenmiş yaklaşık 20 gram metamfetamin ele geçirdi.

Şüphelilerin geri dönme ihtimaline karşı bölgede bir süre bekleyen ekipler herhangi bir şahsa ulaşamadı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla muhafaza altına alınan madde üzerinde yapılan kriminal incelemede, ele geçirilen maddenin içerisinde metamfetamin olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, olay yerinden ayrılan aracın Umut A.'ya ait olduğu belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu aracın sürücüsünün U. A. olduğu değerlendirildi. Ancak araçta bulunan diğer şüphelinin kimliği tespit edilemedi.

Çekirdek paketinde 8 farklı iz tespit edildi

Olay yerinden elde edilen çekirdek paketi ve poşetler üzerinde yapılan parmak izi incelemesinde 8 farklı iz tespit edildi. Yapılan kriminal inceleme sonucunda izlerden birinin T. A.'ya ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine şahıs soruşturmaya şüpheli olarak dahil edildi.

"Umut'u tanımıyorum, uyuşturucu kullanmam"

Olay yerinde bırakılan boş paket üzerinde yapılan kriminal inceleme sonucunda parmak izi tespit edilerek dosyaya şüpheli olarak eklenen Tayfun A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki iddiaları reddeden Tayfun A., olay yeri olan sahil kesimine zaman zaman Karadeniz Ereğli'den arkadaşlarıyla giderek çekirdek ve kola tükettiklerini belirtti. Parmak izinin bu sebeple pakette çıkmış olabileceğini savunan Tayfun A., "Benim parmak izim çıkan ambalajın, burada tükettiğimiz çekirdek paketine ait olduğunu düşünüyorum. Yediğimiz çekirdeğin paketini çevreye atmışızdır" dedi.

Hayatı boyunca uyuşturucu, sigara veya alkol kullanmadığını ve uyuşturucu ticaretiyle hiçbir bağlantısı olmadığını öne süren Tayfun A., güvenlik kameraları tarafından aracı kullandığı tespit edilen ve uyuşturucu suçlarından sabıkası bulunan diğer şüpheli Umut A.'yı da daha önceden hiç görmediğini ve tanımadığını ifade etti.

Tayfun A.'nın avukatı ise dosyada müvekkilinin atılı suçlamalara maruz kalmasını ve tutuklanmasını gerektirecek somut bir delil bulunmadığını belirterek serbest bırakılmasını talep etti. Şüpheliler hakkındaki adli sürecin çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Umut A. hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu ticareti suçlarından sabıkası bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili şüphelilerin hakim karşısına çıkması bekleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta Çekirdek Paketi İçinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Çekirdek Paketi İçinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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