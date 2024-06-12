Zonguldak'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçiler Yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçiler Yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde bir akaryakıt istasyonunun bakımını yapan iki işçi, yüksek elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, itfaiye aracının vinciyle indirilerek hastaneye kaldırıldı. Bir işçinin vücudunda yanıklar oluştuğu belirtildi. Olay nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

12.06.2024 23:47
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı.

Gülüç beldesinde Shell firmasına ait akaryakıt istasyonunun tavan kısmının bakım ve onarımını yapan işçiler Savaş T. ve Müslüm Y. yüksek elektrik akımına kapıldı. Durumun 112 Acil Servis'e ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yüksek gerilim hattına değen iki işçi, itfaiye aracının vinciyle istasyonun çatısından indirilerek, bölgede kesilen elektrik hatlarının ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Savaş T.'nin vücudunun belli bölgelerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi. İki işçinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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