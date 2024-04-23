Zonguldak'ta elektrik direğine çarpan pikap fındık tarlasına uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta elektrik direğine çarpan pikap fındık tarlasına uçtu: 2 yaralı

Zonguldak\'ta elektrik direğine çarpan pikap fındık tarlasına uçtu: 2 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde seyir halinde olan bir pikap, elektrik direğine çarptıktan sonra fındık tarlasına uçtu. Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

23.04.2024 13:52
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde elektrik direğine çarptıktan sonra fındık tarlasına uçan pikap bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı ilçesi Mollabey ile Çatak köyü arasında meydana geldi. Seyir halinde olan Ece A. yönetimindeki 67 DE 013 plakalı Mitsubishi marka pikap kontrolünü kaybetti. Araç önce elektrik direğine sonra fındık tarlasına uçtu. Kazada sürücü Ece A., ile yanında bulunan Yasir A., yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta elektrik direğine çarpan pikap fındık tarlasına uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta elektrik direğine çarpan pikap fındık tarlasına uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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