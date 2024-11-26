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Zonguldak'ta Emekli Madenci Cinayeti

Mustafa Keleş'in başı baltayla kesilerek öldürüldüğü davada 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi.

26.11.2024 16:48
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Emekli madencinin başının kesilerek öldürüldüğü olayda 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 70 yaşındaki emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in başının baltayla vücudundan kesilerek öldürülmesi olayında aralarında Keleş'in yengesinin de bulunduğu 9 sanık hakkında Cumhuriyet Savcısı mütalaasını sundu. Savcı, tutuksuz 9 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde 2021 yılında; köyde ikamet eden emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in ormanlık alanda cesedi bulundu. Ancak Keleş'in başının baltayla kesildiği tespit edildi. Yapılan araştırmalarda Keleş'in başının cesedin uzağındaki çukura gömüldüğü tespit edildi. Jandarma; yaşlı adamın vahşice öldürüldüğü olayın failini tespit etmek için çok sayıda kişiden parmak izi ve DNA örnekleri aldı.

Ekipler ormanda ve Keleş'in yakınlarına ait ikametlerde de soruşturmayı derinleştirdi. Mustafa Keleş'in kardeşi İbrahim K.'nin evine ait fosseptik çukurda aramalar yaptı. Termal cihazlarla da yapılan aramalarda cinayette kullanılan baltaya ulaşılamadı.

Adliyeye sevk edilen erkek kardeş İbrahim K. ile 11 şüpheli sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Jandarmaya "Mustafa Keleş'i öldürdük" notu

Ekiplerin olayın failini tespit etme çalışmaları sürerken Sedat A.'nın adının yer aldığı "Mustafa Keleş'i öldürdük" yazılı jandarma karakoluna bırakıldı. Notları İbrahim K.'nin yazdığı ve hedef şaşırtmak için böyle bir yola başvurduğu ortaya çıktı. İbrahim K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetle bağlantılı olduğu iddiasıyla İbrahim K., İbrahim K.'nin eşi Fatma K., köy sakinlerinden 7 şüpheli hakkında "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldı. Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istenirken tutuklu sanık İbrahim K. ise sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edildi.

Cumhuriyet savcısı ağırlaştırılmış müebbet istedi

9 sanık hakkında yargılama süreci devam ederken Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma gerçekleştirildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklardan M.T. ile başı gövdesinden kesilerek öldürülen Mustafa Keleş'in çocukları katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaa sundu. Mütalaada cinayeti Fatma K.'nın azmettirdiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası; diğer sanıklar hakkında da "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Mütalaa sonrası Mustafa Keleş'in çocukları olayı gerçekleştirenlerin en ağır cezayı almalarını istedi. Tutuksuz sanık M.T. ise mahkemede beraatini talep etti. Duruşma, mütalaaya karşı savunma hazırlanmasına yönelik süre verilmesi için ileri tarihe ertelendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Emekli Madenci Cinayeti - Son Dakika

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