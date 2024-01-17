Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde bir adam enerji içeceği içtikten sonra fenalaştı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolda yürüyen bir adam fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine çağrılan ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan adamın marketten aldığı enerji içeceğini içtikten sonra fenalaştığı iddia edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iddialara göre olay Meydanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. G.D., marketten aldığı enerji içeceğini içince fenalaşarak yere yığıldı. G.D. yerde yattığını gören vatandaşlar olayı 112'ye haber verdi. Kısa bir sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri G.D'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Sağlık problemlerinin olduğu ve enerji içeceğinin hastalığını tetiklediğini iddia edilen G.D., tedavi altına alındı. - ZONGULDAK