Zonguldak'ta genç kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir genç yaşıtı tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Bağlık Mahallesi'nde yaşanan olayda, 20 yaşındaki A.Ö, aynı yaştaki K.D. tarafından kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddialara göre, olay, A.Ö'nün eniştesini takip ettiği iddia edilen K.D. ile konuşmak için yanına gitmesiyle başladı. İki genç arasında çıkan tartışmada K.D., belinden çıkardığı bıçağı savurdu. Bıçak, A.Ö 'nün kalbine isabet etti. Ağır yaralanan A.Ö, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen A.Ö, kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, K.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK