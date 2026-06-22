Zonguldak\'ta asayiş ve güvenlik toplantısı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında, Valilik Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda geniş katılımlı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya; Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Vali yardımcıları Şenol Levent Elmacıoğlu ve Halis Hacıisamailoğlu, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Alb. Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, TCSG Bot Komutanı Yzb. Caner Erken ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında ilimiz genelinde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirilirken; terörle mücadele, narkotik suçlarla mücadele, genel asayiş ve trafik güvenliği alanlarında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Ayrıca, eğitim-öğretim yılının sona ermesi nedeniyle öğrencilerin ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler ile ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliğinin en üst seviyede sağlanması amacıyla ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun etkin bir şekilde sürdürülmesinin önemine değinildi. - ZONGULDAK