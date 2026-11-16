Zonguldak'ta göçükte 1 ölü, 1 yaralı vardı; kapatılan Sütliyen Sokak açıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta göçükte 1 ölü, 1 yaralı vardı; kapatılan Sütliyen Sokak açıldı

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Zonguldak\'ta göçükte 1 ölü, 1 yaralı vardı; kapatılan Sütliyen Sokak açıldı
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Zonguldak\'ta göçükte 1 ölü, 1 yaralı vardı; kapatılan Sütliyen Sokak açıldı
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Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'deki üç katlı bina göçüğünde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; çevredeki 7 bina tahliye edilip yol kapatılmıştı. 15 Kasım'da iki katlı metruk binanın çökmesinin ardından dün ulaşıma açılan yol trafiğe yeniden açıldı.

Zonguldak'ta bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bina göçüğünün ardından güvenlik gerekçesiyle kapatılan yol, dün itibarıyla yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede son olarak dün iki katlı metruk binanın kendiliğinden yıkılmasıyla beklenen çökme gerçekleşmişti.

Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de meydana gelen üç katlı bina göçüğünün ardından çevredeki 7 bina tedbir amacıyla tahliye edilmiş, bölgede devam eden zemin hareketliliği nedeniyle yol yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı. Toprak baskısı nedeniyle istinat duvarının farklı tarihlerde iki bölüm halinde yıkılması, yakınındaki iki katlı metruk binanın temelini açığa çıkarmıştı. AFAD, polis ve zabıta ekiplerinin günlerdir takip ettiği bina, 15 Kasım Pazar günü kendiliğinden çökmüştü. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda binanın yıkılma anı amatör kameraya yansımıştı.

Son çökmenin ardından bölgede yürütülen çalışmalarla birlikte, güvenlik gerekçesiyle kapalı tutulan yol yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede yaşanan istinat duvarı çökmeleri ve son olarak iki katlı binanın yıkılmasıyla devam eden süreçte, kapatılan yol yeniden trafiğe açılmış oldu.

Kaynak: İHA
Zonguldak3. SayfaUlaşımGüncelSon Dakika

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