Zonguldak\'ta Güvenlik Toplantısı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında "Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" düzenlendi.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya İl Jandarma Komutan Vekili Albay Orhan Kaş ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz katıldı. Toplantıda suç ve suçluyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar, trafik güvenliğine yönelik uygulamalar, terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara karşı yapılan çalışmalar ele alındı. Ayrıca siber suçlarla mücadele faaliyetleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik planlamalar ve orman yangınlarıyla mücadelede alınan önleyici tedbirler görüşüldü. - ZONGULDAK