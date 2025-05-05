Zonguldak\'ta Güvenlik Uygulamaları Sonuçlandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yürütülen asayiş ve güvenlik uygulamalarının sonuçları açıklandı.

Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan toplam 61 kişi yakalandı. Bunlardan 15'i hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunurken, 46 kişi ifadeye yönelik aranıyordu. Yakalanan şahıslardan 10'u 0-5 yıl arası, 4'ü 10 yıl üzeri hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaçak maden ocaklarına yönelik yürütülen denetimlerde 5 farklı bölge kontrol edilirken, 3 ihbar değerlendirildi. Tespit edilen 1 kaçak ocak imha edilirken, burada 10 metre ray ve 1 vinç ele geçirildi.

Uyuşturucuya yönelik 13 operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, 7 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda 0,74 gram metamfetamin, 268,45 gram esrar, 24,04 gram sentetik kannabinoid, 1.553 adet sentetik ecza hap, 2 kök kenevir bitkisi, 20 adet LSD, 7 tabanca fişeği ve 3 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Toplam 813 kişinin sorgulandığı okul çevresi denetimlerinde 261 okul, 53 metruk bina, 111 umuma açık yer ve 691 servis aracı kontrol edildi. Denetimlerde öğrencilerin güvenliği öncelikli tutuldu.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen 710 uygulamada, 21 bin 975 araç ve 14 bin 62 kişi denetlendi. Denetimlerde hem sürücülerin belgeleri hem de araçların teknik durumu kontrol edildi.

Ele geçirilen silahlar arasında bir adet ruhsatsız tüfek yer aldı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan iki ayrı uygulamada ise 24 kişi sorgulandı, bunların 18'inin yabancı uyruklu olduğu bildirildi. - ZONGULDAK