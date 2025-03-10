Zonguldak\'ta Huzur Uygulamaları Sonuçları Açıklandı

Zonguldak'ta polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen huzur uygulamalarının sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Zonguldak Valiliğİ; 3 - 9 Mart 2025 tarihleri arasında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan huzur uygulamalarının sonuçlarını paylaştı. 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 16, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası ile aranan 3 şahıs olmak üzere 19 şüpheli yakalandı.

23 maden ocağı denetlenirken 4 maden ocağı imha edildi. 34 ton kömür, 25 metre ray, 1 adet vagon ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadelede 11 operasyon düzenlenirken 4 şüpheli tutuklandı,1 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı.

Uyuşturucuyla mücadelede 106,26 gram metamfetamin, 18,74 gram sentetik kannabinoid, 1,98 gram esrar, 22 gram kubar esrar, 10 adet sentetik ecza hap, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ile 58 bin 640 TL nakit para ele geçirildi.

Okul çevrelerine yönelik 265 denetim gerçekleştirilirken bin 9 kişi sorgulandı. 128 umuma açık yer sorgulanırken 708 servis aracı denetlendi.

667 trafik uygulamasında 21 bin 678 araç ile 14 bin 614 kişi denetlendi. Uygulamalarda 4 tabanca ile 3 tüfek ele geçirildi.

Düzensiz göçle mücadelede 24 yabancı şahıs sorgulandı. 1 düzensiz göçmen yakalandı. - ZONGULDAK