Zonguldak'ta iki aracın çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
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Zonguldak'ta iki aracın çarpıştığı kaza kamerada

Zonguldak-Ankara karayolu Gökçebey yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Kaza sonucunda her iki araçta maddi hasar meydana geldi ve sürücülerin durumu iyi.

19.05.2024 18:50
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Zonguldak'ta iki aracın çarpıştığı kaza kamerada

ZONGULDAK - Zonguldak- Ankara karayolu Gökçebey yol ayrımında trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Gökçebey ilçesine bağlı Yenice yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 67 AEA 383 plakalı Dacia marka araç ile 67 DL 355 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ayakta tedavileri yapılırken kazada her iki araçta maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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