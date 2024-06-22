Zonguldak'ta İş Yerinin Önünde Ölü Bulundu

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 71 yaşındaki adam, iş yerinin önünde sandalyede ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Yenimahalle 6 Nisan Köprüsü mevkisinde yaşandı. Çaycuma Belediyesi'nden emekli itfaiye amiri olduğu öğrenilen Metin Özcan'ı (71) iş yerinin önünde sandalyede hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Özcan'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ZONGULDAK