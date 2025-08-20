Zonguldak'ta Jandarma Aracına Çarpan Tofaş Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika
Zonguldak'ta Jandarma Aracına Çarpan Tofaş Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

20.08.2025 21:44  Güncelleme: 21:49
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Tofaş otomobilin jandarma aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda acil yardım ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Tofaş otomobilin yol kenarında park halindeki jandarma aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Akçakoca ile Alaplı arasındaki Ölüce mevkiinde yaşandı. Akçakoca'dan Alaplı yönüne giden 67 ZF 676 plakalı Tofaş marka otomobil, denetim için yol kenarında duran jandarma aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürüklenip takla attı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçta sıkışan sürücü A.R.Ç.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 20 dakikalık çabanın ardından çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Ereğli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Akçakoca-Alaplı yolu bir süre tek şeritten kontrollü olarak trafiğe verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
19:44
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
